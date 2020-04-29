أول حالة طرد لزين الدين زيدان بعد دهسه لنجم عربي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يذكر الكثيرون البطاقة الحمراء التي حصل عليها النجم الفرنسي زين الدين زيدان في مونديال 2006 عندما “نطح” ماركو ماتيراتزي في مباراة فرنسا وإيطاليا، ولكن الكثير منهم يجهلون أن أول طرد لـ”زيزو” في المونديال تسبب فيه لاعب عربي.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد نشر موقع “sports.ru” تقريرا عن أول بطاقة حمراء تحصل عليها الفرنسي زيدان في بطولة كأس العالم، وتعود لمونديال 1998، الذي استضافته فرنسا وتوج به منتخب “الديوك” بفضل ثنائية “زيزو” في شباك البرازيل في المباراة النهائية 3-0.

منتخب فرنسا واجه نظيره السعودي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض برباعية نظيفة، لكن اللقاء شهد طرد زيدان بعد دهسه لاعب المنتخب السعودي فؤاد أنور، وكانت تلك البطاقة الأولى لـ”زيزو” في تاريخ مشاركاته المونديالية.

زيدان تعرض بعدها لانتقادات لاذعة من قبل الجماهير الفرنسية، التي كانت تعقد عليه كل آمالها لقيادة منتخب “الديوك” لمنصة التتويج على أرضه.

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بسبب البطاقة الحمراء، غاب زيدان عن منتخب بلاده في المباراة الثالثة من دور المجموعات أمام الدنمارك (2-1)، وغاب أيضا عن مواجهة ثمن النهائي التي عانى فيها منتخب فرنسا الأمرين أمام باراغواي، قبل أن يسجل له المدافع لوران بلان هدفا قاتلا في الدقيقة 114.

المدير الفني الحالي لريال مدريد عاد بعدها وسجل إحدى ركلات الترجيح في لقاء إيطاليا في الدور ربع النهائي، ومن ثم الإطاحة بكرواتيا في المربع الذهبي (2-1)، بفضل ثنائية ليليان تيورام.

في المباراة النهائية، كان زيدان في الموعد، ولم يخيب عشاقه وجماهير منتخب بلاده، حيث سجل هدفين في الشوط الأول، ليجرد البرازيل من لقبها، ويمنح الكأس الذهبية الأولى لفرنسا.