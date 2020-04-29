دييجو مارادونا أكبر المستفيدين من أزمة فيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم الأأرجنتيني دييجو مارادونا، المدير الفني لفريق جيمناسيا لابلاتا الذي يدربه في الدوري الأرجنتيني الممتاز، سيكون أكبر المستفيدين من أزمة انتشار فيروس كورونا.

فريق جيمناسيا ضمن البقاء فب الدوري بعد إنهاء المسابقات المحلية لموسم 2019/2020 مبكرا على خلفية تفشي فيروس كورونا.

رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية: سنعقد اجتماعا للجنة التنفيذية اليوم الثلاثاء، انتهى موسم 2019/2020، وخلال الاجتماع سيتم أيضا وضع معايير القبول في كوبا ليبرتادوريس 2021، في حين لن يتم توقع أي تراجع.

أما عن الهبوط، فقد أعلن تابيا أنه تم إلغاء الهبوط لمدة موسمين، وهو ما يعني عدم هبوط أي فريق في موسم 2019-2020، بما في ذلك فريق مارادونا الذي يقبع في المركز 19 بين 23 فريقا.

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هبوط الفرق في الدوري الأرجنتيني في نهاية الموسم لا يعتمد على عدد النقاط التي تم تسجيلها في البطولة الحالية فقط، ولكن أيضا على أداء النادي في الموسمين السابقين، حيث يتم احتساب معدل نقاط الفريق في المسابقة في آخر 3 مواسم.

ويتم حساب معدل النقاط لكل فريق بقسمة النقاط المحصلة على عدد المباريات التي تم لعبها، لتهبط في نهاية المطاف لدوري الدرجة الثانية، ثلاثة فرق صاحبة أسوأ معدل نقاط.

جيمناسيا لابلاتا يعد صاحب أسوأ معدل، حيث حقق 80 نقطة فقط في 76 مباراة.

يذكر أن بوكا جونيورز كان قد حسم قبل تفشي كورونا في مارس الماضي، لقب الدوري الأرجنتيني على حساب غريمه التقليدي ريفر بلايت.