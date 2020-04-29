أهم فتاة في حياة نيمار دا سيلفا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دائما ما يحرص النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على حياته الشخصية لتكون طي الكتمان، رغم أنه من المعروف أن لديه ابن يدعى دايفيد لوكا من مواليد 2011، ووالدة الطفل تدعى كارولينا دانتاس وهما ليسا على علاقة الآن.

نيمار يعرف بعلاقته القوية مع شقيقته رافائيلا، ويعتبر يوم عيد ميلادها المصادف لـ11 مارس أهم يوم في السنة، ويحرص على العودة إلى البرازيل في كل عام من أجل حضوره، بغض النظر عن وجود مباريات هامة في هذه الفترة من الموسم، سواء مع فريقه السابق برشلونة، وناديه الحالي باريس سان جيرمان، أو مع منتخب بلاده.

لاعب برشلونة السابق يفضل قضاء الكثير من الوقت مع شقيقته وينشر عادة صورا مشتركة معها، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحمل النجم البرازيلي وشما على جسده لوجه شقيقته.

كانت تقارير صحفية إسبانية، كشفت أن عودة نيمار، لصفوف فريق برشلونة خلال الفترة المقبلة أصبح مستحيلا، ونقلت صحيفة “آس” الإسبانية، تصريحات لأحد مسئولي نادى برشلونة الذى أكد أن تعاقد “البلوجرانا” مع نيمار في فترة الانتقالات المقبلة غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.