آبي: من المستحيل استضافة أولمبياد طوكيو دون احتواء الوباء

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رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قال شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني اليوم الأربعاء إنه سيكون من المستحيل استضافة أولمبياد طوكيو العام المقبل إلا في حال احتواء جائحة فيروس كورونا. وأبلغ آبي البرلمان "يجب إقامة الألعاب الأولمبية بطريقة تُظهر للعالم أننا فزنا في الحرب ضد جائحة فيروس كورونا". Advertisements وأضاف "وإلا سيصبح من الصعب إقامة الألعاب". وجاءت كلمات آبي للرد على استجواب من أحد النواب المعارضين بخصوص إمكانية استضافة الأولمبياد بعد تأجيلها لمدة عام واحد بسبب الفيروس الذي قتل الآلاف حول العالم.

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