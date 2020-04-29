الامارات | لاعبون وقضاة ملاعب يشاركون في الحملة الوطنية للتطوع لمواجهة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون وقضاة ملاعب يشاركون في الحملة الوطنية للتطوع لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك اتحاد كرة القدم بالتعاون مع الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبو ظبي للخدمات الصحية "صحة" في التطوع الميداني من خلال تطوع عدد من اللاعبين وحكام كرة القدم والمدربين والإداريين من مختلف أندية الدولة والمنتخبات الوطنية في مراكز المسح الوطنية المنتشرة في مختلف إمارات الدولة والخاصة بفحص كوفيد 19.

وقال المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية محمد حواس الصديد في تصريح صحافي للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "نثمن تطوع منتسبي اتحاد الإمارات لكرة القدم في مراكز المسح الوطني بأنحاء دولة الإمارات، لما في ذلك من أثر إيجابي ليس فقط على المتطوعين الذين يعيشون تجربة خط الدفاع الأول ويكتسبون من خلالها مهارات جديدة، بل أيضاً لها وقع إيجابي في نفوس موظفينا الذين يشعرون بأن المجتمع أجمع بكل فئاته معهم قولاً وفعلاً."

من جهته أكد حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الجزيرة علي خصيف الذي شارك في مركز المسح بإمارة الفجيرة أن تطوعه في هذه الفعالية يعد واجبا وطنيا، مشيراً إلى أن العمل التطوعي خاصة في ظل هذه الظروف يكسبه خبرات ومهارات جديدة من خلال تعامله مع شرائح متنوعة من الأطباء وغيرهم ".

وأضاف خصيف: "دور الرياضيين ولاعبو كرة القدم مهم جداً خلال هذه الفترة كون تأثيرهم كبيرا على بقية أفراد المجتمع، لذلك فإن التزامهم بالإجراءات الاحترازية والبقاء في المنزل وأداء تدريباتهم المختلفة والحفاظ على لياقتهم البدنية عبر البرامج المقررة من الأجهزة الفنية لأنديتهم هو رسالة واضحة لبقية أفراد المجتمع بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية".

وأكد الحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي الذي يشارك في مركز المسح الطبي في العاصمة أبوظبي على أهمية المساهمة ولو بجزء بسيط مع الجهات المختصة بالدولة لمكافحة وباء كورونا، مشيراً إلى أن تطوعه بالعمل في مركز المسح جاء بهدف وضع خبراته كطبيب أسنان والمساهمة مع بقية زملائه الأطباء وغيرهم من المختصين لخدمة أفراد المجتمع .

وأضاف الجنيبي أنه يحرص مع بقية زملائه الحكام على مواصلة أداء تدريبات اللياقة البدنية من المنزل عبر البرنامج الذي خصصته إدارة الحكام بالاتحاد بهدف الحفاظ على الجاهزية الفنية والبدنية .

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بدوره ابدى حارس نادي الوصل حميد عبدالله النجار عن سعادته بوجوده في مركز المسح بإمارة دبي والمشاركة ضمن الفرق التطوعية للكشف عن حالات كورونا، مؤكداً أن العمل التطوعي خاصة الميداني يمنحه طاقة إيجابية ومتجددة لأن العمل الذي يؤديه يعد إنسانيا ويخدم دولته التي لم تقصر أبداً ووضعت كل إمكانياتها للحد من انتشار هذا الفيروس .

من جانبها قالت حكمة كرة القدم للسيدات نجاة حسن البلوشي التي شاركت في مركز المسح بإمارة الفجيرة أنها فخورة بتطوعها لخدمة بلادها خلال هذه الفترة الحساسة التي تتطلب تضافر الجهود والتعاون بين الجميع من مؤسسات وأفراد، مؤكدة أن مشاركتها في مركز المسح عزز معرفتها بمدى العمل الكبير والدؤوب الذي تقوم به الدولة لحماية أفراد المجتمع وتقديم كل التسهيلات لهم وهو أمر ليس بالغريب على دولتنا الحبيبة .

واضافت نجاة البلوشي أن دورها في مركز الفحص كان تسجيل معلومات المراجعين والكشف عن درجة حرارتهم وهم داخل مركباتهم من خلال جهاز كشف الحرارة عن بُعد قبل توجهم لاستكمال الفحوصات الأخرى، مشيرة إلى أن عملية الكشف تسير بكل سلاسة وانتظام وهناك تعاون تام بين المنظمين والجمهور.

وحرص اتحاد كرة القدم على اخضاع المشاركين بالفعالية التطوعية للكشف الطبي قبل تواجدهم في مراكز الفحص المختلفة ضمن الإجراءات المتبعة.

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