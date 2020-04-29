شكرا لقرائتكم خبر عن «ريينا» يقترب من الرحيل عن ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي ميلان الإيطالي للتخلص من حارسه الإسباني بيبي ريينا، الذي يقضي فترة إعارة قصيرة مع أستون فيلا الإنجليزي، عند فتح سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن الحارس الإسباني يحصل على راتب يصل إلى 3 مليون يورو سنويًا في ميلان، فيما يأمل النادي في توفير هذا المبلغ ببيع صاحب الـ 37 عامًا.

وكان «ريينا» قد انضم إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة في يناير الماضي بعد إصابة الحارس الأساسي للفيلانز توم هيتون. وشارك حارس ليفربول السابق في مباراة واحدة هذا الموسم في الدوري الإيطالي في فوز فريقه ميلان بهدفين لهدف واحد، كما شارك في 6 مباريات مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي استقبلت خلالهم شباكه 13 هدفًا.

ويملك «ريينا» تاريخًا كبيرًا إذ لعب لأندية كبيرة مثل برشلونة وليفربول وبايرن ميونخ ونابولي، بالإضافة إلى فياريال وميلان قبل أن يضف إليهم أخيرًا أستون فيلا.