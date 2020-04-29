شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج تحليل كورونا لـ«ديبالا» إيجابية للمرة الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جاءت نتائج تحاليل فيروس كورونا للنجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، إيجابية للمرة الرابعة خلال شهر ونصف.

وكان لاعب يوفنتوس قد أعلن في 21 مارس الماضي، أنه وصديقته مصابان بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ولا يعاني من أعراض، وسيستمر في الحجر الصحي بشقته في تورينو.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، وصف ديبالا كيف كان الشعور بتجربة عدوى كورونا، قائلا: «لقد تعبت بسرعة كبيرة عندما كنت أرغب في التدريب، كنت أشعر بضيق في التنفس بعد خمس دقائق. كان لدينا المزيد من الأعراض، مثل السعال، الشعور بالتعب، والشعور بالبرد الشديد عند النوم، لكن النادي أخبرونا أننا سنكون بخير لذا كان علينا أن نكون هادئين».