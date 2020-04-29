ناصر الخليفي: سان جيرمان مستعد للعب خارج فرنسا لاستكمال دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، احترامه لقرار السلطات الفرنسية المتعلق بانهاء الموسم الرياضي بسبب عدم إمكانية استئناف موسم 2019-2020 من الدوري الفرنسي لكرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وقال الخليفي في تصريحات لإذاعة «مونت كارلو» إن باريس سان جيرمان يريد المشاركة في المرحلة النهائية من دوري أبطال أوروبا في الأماكن والمواعيد التي سيعلن عنها مؤكداً أن الفريق يمكن أن يخوض مبارياته في الخارج إذا تعذر ذلك في فرنسا مع ضمان أفضل ظروف الأمن الصحي للاعبين وجميع الموظفين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 5,042

تعافي 1,304

وفيات 359

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