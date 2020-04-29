شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة هاتفية تقرب «ساني» من بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن اللاعب الألماني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ليروي ساني يقترب من العودة للعب في بلاده بعد مكالمة هاتفية جمعته بالمدير الفني لنادي بايرن ميونخ هانس فليك.

ويرتبط اسم «ساني» ببايرن ميونخ منذ الصيف الماضي، فيما حرمته الإصابة التي تعرض لها في مطلع الموسم الجاري من الالتحاق بالفريق البافاري، حسب تقارير صحفية سابقة.

وأكدت صحيفة «بيلد» الألمانية أن مكالمة هاتفية استمرت لـ 30 دقيقة كاملة جمعت بين اللاعب الألماني الدولي وهانس فليك، مدرب بايرن ميونخ، مشيرة إلى أن طبيعة المكالمة غير معروفة.

ويعتبر «ساني» أحد أهم الأهداف للنادي الألماني في سوق الانتقالات الصيفية القادم، رغم غيابه عن المشاركة مع فريقه هذا الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي للركبة.