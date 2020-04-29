شكرا لقرائتكم فايلر يدرس قائمة المرشحين للانضمام للأهلى فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى قائمة ببعض اللاعبين الأجانب والمحليين المُرشحين للإنضمام للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة حيث يستغل المدرب السويسرى فترة تجميد النشاط الحالية ويقوم خلال تواجده بأحد فنادق حي الزمالك بمشاهدة عدة شرائط لأكثر من لاعب أجنبي ومصري مُرشحين لتدعيم مركزي الجناح أولاً ثم صانع الألعاب ثم الهجوم.

الاهلي يمتلك حالياً ستة لاعبين أجانب ، هم المغربي وليد أزارو المُعار للإتفاق السعودي والأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجاي والتونسي علي معلول والسنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج وفي حالة ضم لاعب أجنبي سيضطر للإستغناء عن أحد هؤلاء اللاعبين وغالباً سيكون جيرالدو بجانب عدم عودة أزارو من رحلة الإعارة.

فايلر كان قد حصل على قائمة لبعض اللاعبين المرشحين لتدعيم مركز صانع الألعاب (رقم 10)، ويُتابع المدرب السويسرى حالياً هذه الترشيحات لاختيار أحدهم تمهيداً للتعاقد معه فى الصيف المقبل.

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ورفض الجهاز الفنى للأهلى فكرة ضم لاعب أجنبى فى عدة مراكز بالفريق، فى مقدمتها الدفاع وكذلك الظهير الأيمن، وذلك بعدما رشّح البعض أكثر من لاعب أجنبى للقلعة الحمراء لتدعيم مركزى الدفاع والظهير الأيمن، لكن هذا الأمر قوبل بالرفض من الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

ويرى فايلر أنه من الأفضل ضم لاعب أجنبى فى مركز "الجناح" أو الهجوم فقط، وهو ما يسعى مسئولو القلعة الحمراء لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، حيث يتم التفاوض حالياً مع "جناح" أجنبى على مستوى عال من الكفاءة، ودخل النادى فى مفاوضات مع الأورجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى لكن الصفقة تواجه صعوبات بالجملة بسبب مُغالاة النادى الجنوب أفريقى فى طلباته للإستغناء عن لاعبه.

ويمتلك الأهلى فى مركز صانع الألعاب كلا من محمد مجدى أفشة ووليد سليمان بالإضافة إلى ناصر ماهر المعار إلى سموحة والذى ينتظر تحديد مصيره بالإضافة إلى صالح جمعة الذى ينتظر الأهلى بيعه أو اعارته نهاية الموسم الحالى بسبب عدم رغبة السويسرى رينيه فايلر فى استمراره.