شكرا لقرائتكم الزمالك يستفسر من الجبلاية حول سيناريوهات عودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مسؤولو الزمالك، اتحاد الكرة، بتحديد موعد لعودة بطولة الدورى الممتاز، خلال الفترة الحالية، وذلك حتى يتمكن الفريق الأبيض من وضع السيناريو الخاص به للإعداد لتلك المسألة فى ظل خوض اللاعبين لبرامجهم التدريبية بالمنزل بالإضافة إلى رفض مسؤولي الزمالك مناقشة أي أمر يخص رواتب الفريق انتظارا لمصير النسخة الحالية من بطولة الدورى الممتاز.

وحرص مسؤولو الزمالك على صرف الرواتب الشهرية للاعبين بصورة طبيعية فى الفترة الماضية دون الحديث في أمر تخفيض تلك الرواتب فى ظل توقف النشاط الرياضى فى الوقت لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا حرصت إدارة الزمالك على مطالبة اتحاد الكرة بموعد محدد لعودة النشاط من عدمه لتحديد كافة الأمور الخاصة بالفريق هذا الموسم.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، أن توجه الجبلاية لا ينفصل عن السياسة العامة للدولة ووزارة الشباب والرياضة موضحات أن ما يقوم به الاتحاد حاليا هو مجرد سيناريوهات تخيلية لاستئناف المسابقة حال صدر قرار بذلك من الدولة وأضاف نائب رئيس الجبلاية في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، أن الاتحاد سيكون له اشتراطات حال صدور القرار باستئناف النشاط الرياضي بجانب الأخذ في الاعتبار اشتراطات اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة.

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وأكد محمد على أنه لا يمكن عودة النشاط الرياضي كسابق عهده حفاظا على عدم تفشى الفيروس وانتشار العدوى ويتبع ذلك التعطل لفترات زمنية أخرى، مشيرا إلى أن العودة مرتبطة بأخد الحد الأقصى من الإجراءات الوقائية وأوضح نائب رئيس اللجنة الخماسية ، أن اتحاد الكرة أرسل بالفعل سيناريو لوزارة الشباب والرياضة يخص عودة النشاط، مؤكدا أن السيناريو يعتمد على انتهاء تبعيات وتداعيات فيروس كورنا بنهاية مايو وبالتالى وضع مخطط لعودة النشاط بدءا من أول يونيو لعودة تدريبات الفرق وبعدها الاستقرار على موعد لاستئناف النشاط.

وأردف أن اتحاد الكرة لن يمنح الأندية 3 أشهر للاستعداد، موضحا أن المهلة التى يمكن للاتحاد منحها كفترة اعداد للأندية لن تتجاوز أربعة اسابيع، مضيفاً إنه حال استئناف النشاط في منتصف يوليو يمكن انهاء المسابقة منتصف سبتمبر حيث يستغرق الدوري قرابة شهرين حتى ينتهى.