الأهلى يتحرك قانونيا ضد مروجى رسائل النصب الإلكترونى

جدة - عمرو شويل تلقي محمود الخطيب رئيس الاهلي تقريراً من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي عن تحرك القلعة الحمراء القانوني ضد رسائل النصب الالكترونية بأسم الأهلي بعدما إزدادات خلال الفترة الماضية الأمر الذى جعل العميد محمد مرجان يُكلّف إدارة الشئون القانونية بتحرير محضر، في قسم قصر النيل، ضد رسائل النصب الإلكتروني بأسم النادي.

ويحرص مجلس الأهلي على الحفاظ على حقوقه القانونية تجاه البعض الذين حاولوا إستخدام أسم النادي في عمليات نصب حيث تم تداول العديد من الرسائل مجهولة الهوية عبر تطبيق واتس أب، والتي تحمل الزج باسم النادي في عمليات تحويل رصيد وما شابه ، بداعي الأعمال الخيرية دون أن يكون للأهلي أي علاقة بها تماما.

من ناحية أخرى ، عقد مجلس إدارة الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا خلال الساعات الماضية بفرع النادى بالشيخ زايد، وذلك بنظام "الفيديو كونفرانس"؛ تماشيًا مع توجهات الدولة، واتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، الذى يجتاح العالم فى الفترة الحالية.

وتواجد محمود الخطيب، برفقة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى، فى فرع النادى الأهلى بالشيخ زايد، وقامت إدارة تكنولوجيا المعلومات بتجهيز شاشة فى غرفة مجلس الإدارة، ليتواصل من خلالها رئيس النادى مع أعضاء مجلس الإدارة عن بعد ، وحرص المجلس فى بداية الجلسة على توجيه التهنئة للشعب المصرى بمناسبة شهر رمضان الكريم، وجاءت قرارات مجلس الإدارة كالتالي:



- التصديق على قرارات اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته العادية والممتدة من اجتماع ٢١ أبريل الجاري.

ـ مناقشة المقترحات التى طلبها محمود الخطيب، رئيس النادى من مجلس الإدارة بشأن تنمية الموارد المالية للنادى وتوفير موارد بديلة بأفكار غير تقليدية؛ لتوفير سبل دعم مادى للنادى فى الفترة الحالية والتأكيد على تفعيل قرارات مجلس إدارة النادى بعدم المساس بحقوق العاملين والموظفين واللاعبين بالنادي.

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- مناقشة مقترحات كل من محمد الصبان، مستشار المجلس لتكنولوجيا المعلومات وسعد شلبى مستشار المجلس للتسويق، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادى بشأن تعظيم موارد النادى المالية فى الفترة الحالية وبشكل عاجل من خلال تفعيل قرار مجلس الإدارة السابق بشأن التحول الرقمى للنادى بشكل كامل وتفعيل أبليكيشن الأهلي.

-تقرر استمرار فتح باب المناقشات لتقديم تصور قيد التنفيذ بعد أسبوع من الآن؛ يكون هدفه أن يدر دخلا ماديا للنادى فى الفترة الحالية .



- البدء فى خطوات تنفيذ مجلة الأهلى الإلكترونية .

- الاستمرار فى أعمال الصيانة والتطوير بمقر النادى فى الجزيرة وفرعى مدينة نصر والشيخ زايد فى الفترة الحالية، وذلك استعدادا لاستقبال الأعضاء واللاعبين عقب انتهاء الأزمة العالمية الحالية بشأن فيروس كورونا.

- تنفيذا لبرنامج عائلة الأهلى، تم تكليف طارق قنديل عضو المجلس، بالإشراف على دعم العاملين والموظفين بالنادى فى شهر رمضان من المواد الغذائية وبشكل يليق بهم