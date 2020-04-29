شكرا لقرائتكم بيراميدز يبدأ فى تسويق لومالا والعيونى لعدم قناعة المدير الفنى بهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو نادى بيراميدز فى تسويق لاعبا الفريق الكروى الأول، الأوغندى عبده لومالا، والتونسى السويدى عمر العيونى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب انتهاء الموسم الحالى، الذى لم تظهر ملامحه حتى الآن بسبب تفشى فيرس كورونا.

ويرغب مسئولى بيراميدز فى تسويق "العيونى ولومالا" خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب المحترفين بكل فريق بداية من الموسم المقبل، كما يرغب المسئولون بافساح المجال فى قائمة الفريق للتعاقد مع صفقات جديدة وفقًا لرؤية الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز.

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وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، إنه لن يتم التفريط فى خدمات أى لاعب بالفريق إلا فى حالة موافقة المدير الفنى، مع تلقى عرض رسمى يليق باسم النادى واللاعب.

ويبدو أن نادى بيراميدز يرتب أوراقه لتقديم موسم الظفر بأول بطولة فى تاريخه، فى ظل تعاقداته القوية والتى يغلب عليها طابع الصفقات الأهلاوية، فى محاولة للاستعانة بخبرة نجوم القلعة الحمراء لاستنساخ التجربة الأهلاوية فى التكويش على البطولات.

وبات نادى بيراميدز متخصصاً فى ضم نجوم النادى الأهلى، وذلك بعد التقارير التى تؤكد وجود مفاوضات بين الفريق السماوى ورمضان صبحى قائد المنتخب الأولمبى وصانع ألعاب هيدرسيفلد الإنجليزى المعار للقلعة الحمراء لنهاية الموسم، فضلا عن اقتراب شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى من إعلان انتقاله بشكل رسمى لبيراميدز، بالإضافة لانضمام الجوكر أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى للفريق السماوى بداية من الموسم المقبل ولمدة ثلاث سنوت ليتواجد مع نجم القلعة الحمراء السابق عبد الله السعيد.