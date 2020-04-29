شكرا لقرائتكم وائل جمعة يستعيد ذكريات الموسم الاستثنائى للأهلى 55 مباراة دون هزيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد وائل جمعة مدافع الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى السابق، ذكريات تحقيق أكبر سلسلة من الانتصارات متتالية فى العالم، حيث لم يستطيع أى فريق أن يحطم الرقم الذى سبق وحققه المارد الأحمر.

وشارك وائل جمعة متابعيه على صفحته الشخصية على انستجرام، صورة لفريق الأهلي من موسم 2004 – 2005، معلقًا عليها: "55 مباراة بدون هزيمة مع مانويل جوزيه، شيئ كبير يا عمرى".



الأهلى

وكانت صحيفة "ذان صن" الإنجليزية، أكدت فى تقرير سابق لها، أن الأهلي المصرى صاحب أطول سلسلة من عدم الخسارة من بعد الحرب العالمية الثانية، حيث حقق المارد الأحمر الفوز فى 55 مباراة على التوالى فى البطولات المختلفة مع الساحر البرتغالى مانويل جوزيه.

وتوقفت سلسلة انتصارات الأهلي فى مباراته الافتتاحية ببطولة كأس العالم للأندية عام 2005، حيث تعرض الفريق للخسارة أمام الاتحاد السعودى بهدف دون رد.

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ودخل وائل جمعة، دائرة المرشحين بقوة للتواجد ضمن قائمة هانى أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، والمرجح إقامتها ٢٠ أغسطس المقبل.

ويترشح وائل جمعة على منصب العضوية ضمن قائمة هانى ابو ريدة المرشح للرئاسة، خاصة بعدما خاض جمعة التجربة فى الانتخابات الماضية مع قائمة أبو ريدة ولم يحالفه التوفيق.

ويرغب أبو ريدة فى اختيار قائمة تضم وجوها جديدة وشبابية بالإضافة إلى عدد معين من أصحاب الخبرات فى قائمته.