شكرا لقرائتكم رئيس مسابقات كرة اليد: نحتاج 3 أسابيع فقط لإنهاء الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد ان جميع مسابقات المراحل السنية المختلفة لموسم 2019 / 2020 تحتاج لى 3 اسابيع فقط لإنهاءها حال عودة النشاط بقرار من الدولة . قال سعيد عبد عبد المنعم ، أنه لا توجد نية مطلقا لإلغاء مسابقة الموسم الحالى لتحديد الصعود والهبوط فى المنافسات المختلفة للاتحاد. Advertisements وقال سعيد عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365" مسيقا ، أنه لم يتم بدء موسم جديد إلا بعد انتهاء مسابقة 2019 / 2020، مشيرا إلى احترام قرارات الدولة وعدم استئناف أى نشاط إلا حال صدور قرار رسمى بذلك. وقرر اتحاد اليد مد تعليق نشاط اللعبة حتى نهاية أبريل، بناءً على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين. و أكد رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد عن الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للدولة، ولم يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والمواطننين .

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