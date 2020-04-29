أغرب حالة «كورونا».. إصابة نجم يوفنتوس ديبالا بالفيروس للمرة الرابعة

تجددت إصابة اللاعب الأرجنتيني ونجم يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا بفيروس كورونا المستجد.
وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، عن تجدد إصابة ديبالا بفيروس كورونا للمرة الرابعة، خلال شهر ونصف، موضحاً أن "الفحص الذي خضع له الأرجنتيني، أظهر نتيجة إيجابية للفيروس".
وأصيب ديبالا هو وصديقته أوريانا بفيروس كورونا، ويواصل الأرجنتيني الخضوع لحجر صحي، منذ شهر مارس الماضي.
يشار إلى ان يوفنتوس لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الأمر، ولم يعلق ديبالا بعد حتى الآن.
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