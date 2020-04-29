نجم بايرن ميونيخ ديفيس يريد مساعدة اللاجئين لمواجهة فيروس كورونا

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دعا النجم الواعد لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم الظهير الأيسر الدولي الكندي ألفونسو ديفيس الثلاثاء إلى تقديم تبرعات للاجئين من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال ديفيس الذي أمضى جزءا من طفولته في مخيم للاجئين، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو في ميونيخ "حتى الآن، الهدف الأساسي هو جمع الأموال لمساعدة اللاجئين في الحصول على كل ما يحتاجون إليه".

وأضاف "من الواضح أن التباعد الاجتماعي صعب عليهم بالنظر إلى أن المساحة ضيقة (في مخيمات اللاجئين) وإذا أصاب فيروس كورونا أحد هذه المخيمات، فقد تكون كارثة".

وتابع "أريد أن أساعدهم قدر الإمكان. لقد ساعدوني (المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة) عندما كنت في المخيم ورغبت في دعمهم".

وأصبح ديفيس (19 عاما) عنصرا اساسيا في تشكيلة الفريق البافاري، متصدر الدوري المحلي قبل تعليقه بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19"، بعد انضمامه إلى صفوفه قادما من فانكوفر وايتكابس في 2018.

وبعد هرب عائلته من حرب أهلية في ليبيريا، وُلد ديفيس في مخيّم للاجئين في غانا عام 2000.

بعمر الخامسة انتقلت عائلته الى كندا بمساعدة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، ثم انضم الى نادي فانكوفر وايتكابس بعمر الرابعة عشرة، قبل انطلاق مسيرته في الدوري الاميركي للمحترفين في العام التالي.

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وأنفق بايرن ميونيخ نحو 13 مليون دولار اميركي لضمّه فخاض أول مباراة معه مطلع 2019. اصبح اصغر لاعب يدافع عن ألوان منتخب كندا بعمر السادسة عشرة، وسجل لها 5 اهداف في 17 مباراة دولية.

ومن أجل جمع الأموال، شارك ديفيس على الخصوص السبت الماضي في مباراة افتراضية تم تنظيمها كجزء من دورة في كرة القدم على لعبة الفيديو "بي إي إس 2020" بمبادرة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة لمساعدة 70 مليون لاجئ حول العالم.

وواجه ديفيس في هذه المباراة حارس المرمى البوسني سمير بيغوفيتش (32 عاما) المعار من بورنموث الإنكليزي إلى ميلان الإيطالي، وهو لاجئ سابق آخر فر من البوسنة إلى ألمانيا عندما كان صغيرا، قبل أن يستقر في كندا.

وجمعت هذه المباراة الافتراضية حوالي تسعة آلاف يورو من التبرعات.

وعلق ديفيس مبتسما "لقد كان ذلك ممتعا حقا، لكنني أعتقد أنه فاز بمباريات أكثر مني".

وكان ديفيس أعلن الثلاثاء الماضي تمديد عقده مع النادي البافاري حتى 2025. وتألق ديفيس بشكل لافت مع بايرن هذا الموسم حيث لعب أساسيا في 17 من أصل 25 مباراة للنادي في البوندسليغا، كما ظهر لأول مرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا المعلقة بدورها بسبب فيروس كورونا علما بان بايرن ميونيخ على مشارف ربع النهائي بعد فوزه الكبير على مضيفه تشلسي الانكليزي بثلاثية نظيفة في ذهاب ثمن النهائي.

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