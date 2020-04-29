سكاي: نيوكاسل "الجديد" يغري بوكيتينو براتب 19 مليون جنيه استرليني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت شبكة سكاي سبورتس إن ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام الإنجليزي هو الخيار الأول للملاك الجدد لنادي نيوكاسل يونايتد لتدريب الفريق.

الفترة الماضية شهدت مفاوضات بين الجانب السعودي ورجل الأعمال البريطاني مايك آشلي مالك نيوكاسل وتم من خلالها الاتفاق على بيع النادي الإنجليزي في صفقة ستقدر بـ300 مليون جنيه إسترليني.

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وبحسب ما ذكرته شبكة سكاي فإن الملاك السعوديين على استعداد لدفع 19 مليون جنيه استرليني كراتب للمدرب الأرجنتيني.

وأضافت "سكاي" أن الملاك الجدد يعتبرون مدرب توتنهام السابق هو المرشح المثالي للمساعدة في تحويل نيوكاسل إلى أحد أفضل أندية أوروبا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وكان بوكيتينو قد تمت إقالته من تدريب توتنهام في نوفمبر الماضي بعد تراجع نتائج سبيرز وتمت الاستعانة بالبرتغالي جوزيه مورينيو.