مَرَرتُ بِمِصْرَ.. ساليف: أصف مشواري مع الأهلي بكلمتين.. أفضّل مازيمبي.. وكارتيرون لم ينل فرصته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

مررت بمصر هي سلسلة حوارات يُقدمها الخليج 365 لزواره الكرام في شهر رمضان الكريم، نتناول فيها عدد من الاعبين والمدربين الذين مرروا بمصر في وقت من الأوقات من خلال الاحتراف في أحد أنديتها، ومر على رحيلهم فترة، ونستعرض كيف كانت أيامهم في مصر.

في صيف 2018 نجح النادي الأهلي في ضم صفقة لتدعيم الخط الخلفي بالتعاقد مع الدولي المالي ساليف كوليبالي والذي انضم في انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع مازيمبي بطل الكونغو، لكن ورغم ظهوره بشكل جيد، لكن قصة المدافع فارع الطول مع النادي الأهلي لم يُكتب لها أن تستمر حيث رحل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية التالية.

وعلى الرغم من أن كوليبالي قضى مايقرب من 6 شهور بين جدران القلعة الحمراء، إلا أن اللاعب المالي يعتز بهذه الفترة على الرغم من أن النهاية لم تكن سعيدة.

22 مباراة وثلاثة أهداف وصناعة هدفين كانت محصلة ساليف كوليبالي مع الأهلي، لكن لديه قصة أكبر يروي تفاصيلها من خلال سلسلة حوارات "مَرَرتُ بِمِصْرَ"

- ساليف، كيف ترة فترتك في النادي الأهلي؟

- يمكن أن ألخص هذه الفترة في كلمتين "قصة لم تكتمل"..هي فترة مهمة في مشواري، كنت قد بدأت أخذ فورمة المباريات وفورمتي الطبيعية، ثم بعد ذلك انتهت هذه القصة، أشعر بالحزن والأسف لهذا.

- كيف جاء انضمامك للنادي الأهلي؟

- المفاوضات لم تأخذ الكثير من الوقت، كل شيء تم بسرعة كبيرة، المدرب كارتيرون تحدث معي أنه يريدني معه في الفريق - الأهلي- وعلى الفور رحبت بالأمر حضرت إلى القاهرة وتمت كل الأمور سريعًا وأصبحت لاعبًا في النادي الأهلي.

- حدثنا عن جماهير النادي الأهلي؟

- جماهير النادي الأهلي هم الأفضل في العالم، لم أجد منهم سوى الحب والدعم حتى في الأوقات الصعبة، حتى هذه اللحظة مازالو يظهروا لي الكثير من الحب يحبوني وهذا يجعلني سعيد كثيرًا ويدعو للفخر، لن أنساهم أبدًا.

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- هل تعرضت للظلم في النادي الأهلي؟

- نعم كنت أستحق فرصة وأستحق الاستمرار في النادي الأهلي، لكن في بعض الأحيان كرة القدم لن تكون عادلة وتكون مقعدة، لم يكن لدي حظ، لو كان لدي حظ لكنت مازالت أقود دفاع النادي الأهلي حتى اليوم الذي نُجري فيه هذا الحوار، لكن لا أشعر بحقد تجاه أي أحد، ما حدث جزء من كرة القدم وعلي أن اقبله حتى لو لم يكن سعيدًا بالنسبة لي.

- بعد الرحيل عن الأهلي، ذهبت إلى الرجاء المغربي. كيف ترى هذه الفترة؟

- فترتي في الرجاء لا تستحق الحديث عنها، لا ارغب في ذكر أي شيئ عن هذه الفترة من مشواري في كرة القدم.

- هل حدثت مفاوضات بين وبين الزمالك بعد الرحيل عن الأهلي؟

- لا لم يحدث مفاوضات مع إدارة الزمالك، لكن إذا كانت هناك رغبة في التعاقد معي فليس لدي أي مشكلة في الانضمام للفريق.

- لعبت في مازيمبي والأهلي ما الفارق بين الفريقين؟

ليس هناك وجه للمقارنة، كلا الفريقين من أكبر الأندية في إفريقيا، لكن هناك فرق كبير بينهما، لكن أنا أفضل الفترة التي قضيتها بألوان مازيمبي.

- لماذا تفضل مازيمبي أكثر؟

-لقد مكثت ما يقرب من خمس سنوات هناك في مازيمبي الأجواء ممتازة وهناك تقارب بين اللاعبين. الرئيس بمثابة الأب، نشاركه كل ما نريد و نحكي له ما نريد عندما نريد، كما يوجد إحترام متبادل مع جماهير الفريق.

- هل كان كارتيرون يستحق فرصة أكبر في النادي الأهلي؟

- نعم كل واحد يعرف هذا الأمر، كارتيرون لم يحصل على الفرصة كاملة في النادي الأهلي، الجميع يعرف أنه كان من المفترض أن يمكث، انه مدرب جيد للغاية من وجهة نظري، كان يجب أن يستمر.