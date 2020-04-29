تقارير: قلق في بريميرليج بشأن استئناف الموسم مبكرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية إن أندية الدوري الإنجليزي قلقة بشأن العودة المبكرة لكرة القدم التي قد تؤدي لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وبحسب ما ذكرته صحيفة "جارديان" فإن أندية بريميرليج لديها قلق بشأن تجمع الجماهير خارج الملاعب في حالة إقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة.

وأضافت الصحيفة أن الأندية لديها مخاوف أيضًا بشأن كيفية حل مشكلات عقود اللاعبين التي ستنتهي بنهاية الموسم الجاري، إلى جانب اقتراح اللعب في ملاعب محايدة.

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وكانت بعض التقارير قد اشارت غلى وجود عدة مقترحان بشأن استئناف الموسم منها اللعب في ملاعب محايدة بدون حضور جماهيري والعزل الفندقي للاعبين.

ومن المقرر أن تعقد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اجتماعا يوم الجمعة المقبل لمناقشة عدد من القضايا، وتتمثل نقطة الحوار الرئيسية في البحث عن أفضل السبل لاستكمال المسابقة الحالية، حيث تبقى الرغبة الأساسية لأندية بريميرليج هي استكمال الموسم الحالي في حال ما إذا كان الوضع آمنا.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإنجليزي بالاتفاق مع رابطة بريميرليج سبق وأعلنوا تعليق جميع المباريات بعد تفشي فيروس كورونا إلى جانب إخضاع اللاعبين للعزل الصحي.