حكاوي رمضان.. "نضارة" ديفيدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

"رجل النظارات.. عمدة شوارع هولندا.. بيرانا.. توباراو.. بيت بول".. كلها أسماء للاعب واحد يُدعى إيدجر ديفيدز.

ديفيدز من أصول أمريكية جنوبية وبالتحديد من سورينام التي تقع في شمال أمريكا الجنوبية، كانت بداية لعبه للكرة في الشارع حيث كان يتجول مع شقيقه يركضان ويشاركان في شتى المباريات سواء كانت ثلاثة ضد ثلاثة أو خمسة ضد خمسة.

بعد 3 محاولات، انضم ديفيدز إلى أكاديمية أياكس الهولندي وهو في عمر الـ12، ولعب أول مباراة له في سبتمبر من موسم 1991.

قضى اللاعب الهولندي 5 سنوات مع أياكس، وحقق العديد من البطولات المحلية والأوروبية أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا موسم 1994- 95 بعد الفوز على ميلان بهدف دون رد.

يقول ديفيدز: "حينما فزنا شعرت وكأن هولندا بالكامل خرجت لتحتفل، ما حدث كان جزء مهم من التاريخ، إنجاز كبير".

بعد موسم آخر، انتقل اللاعب الهولندي إلى صفوف ميلان الإيطالي في صيف 1996، وأبى سوء الحظ أن يبتعد عنه ليتعرض لإصابة قوية أبعدته عن الملاعب وألزمته المنزل لعدة أشهر.

لم تكن فترة سهلة في حياة اللاعب الهولندي، فقد واجه عدة انتقادات وضغط نفسي بالحديث عن كونه صفقة فاشلة لن تفيد النادي الذي يعاني من انهيار أوضاعه.

شارك ديفيدز بقميص ميلان في 31 مباراة فقط بمختلف البطولات، ليقرر بعدها الرحيل عن روسونيري والانتقال إلى يوفنتوس.

اللعب بقميص يوفي كان محطة هامة وعلامة مميزة بالنسبة لديفيدز وشكل ثنائي رائع مع الفرنسي زيد الدين زيدان.

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خلال تلك الحقبة أصيب ديفيدز بمرض "جالموكا" المياه الزرقاء ما جعله يفكر في اعتزال كرة القدم، إلا أن وجد ضالته في (النظارة) التي ظلت تصاحبه حتى في الملعب.

لم يكن مظهر ديفيدز في الملعب بشعره الطويل المضفر والنظارة سبب شهرته في الملاعب لكنها بالتأكيد لفتت إليه الأنظار.

يقول الهولندي: "الأمر كان غريبًا بعض الشيء في بدايته ولكن كان على اللعب بها وحاولت التأقلم بعد ذلك.. الجميع كان يسخر مني ولكني أكملت طريقي".

أسلوب ديفيدز المميز جعل لويس فان جال مدربه في أياكس يطلق عليه لقب (بيت بول) وهو نوع من أنواع الكلاب القتالية.

يروي ديفيدز سبب إطلاق فان جال عليه هذا اللقب: "كان يقول إنني أقوم بالالتصاق في كعب المهاجم ولا أتركه أبدًا".

يضيف لاعب يوفنتوس الأسبق: "أُطلق عليّ أيضا لقب (بيرانا) وهو نوع من الأسمالك الشرسة والتي لديها أسنان حادة، وفي أمريكا الجنوبية يلقبونني بـ(توباراو) وهو نوع من القروش ولكني في النهاية أنا أفضل (بيت بول).

أكمل ديفيدز مسيرته الكروية وانتقل بين العديد من الأندية، فبعد الفترة التي قضاها في يوفنتوس، انتقل إلى برشلونة ثم عاد إلى إيطاليا مجددا للعب بقميص إنتر ومنه انضم إلى توتنهام الإنجليزي قبل عودته إلى صفوف أياكس.

أنهى ديفيدز مسيرته عام 2014 بعدما تُوج بـ 14 بطولة، أبرزهم دوري أبطال أوروبا (مرة)، السوبر الأوروبي (مرة)، الدوري الهولندي (3 مرات) والدوري الايطالي (3 مرات).