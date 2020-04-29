كاف يرد.. هل يتم استئناف دوري أبطال أفريقيا في يونيو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
نفى عبد المنعم باه سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن يكون "كاف" استقر على مواعيد استئناف مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية نسخة (2019 - 2020).
وأضاف باه في تصريحات عبر صحيفة "LE360" المغربية، أن "كاف" لم يحدد شهر يونيو لاستئناف مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، مشددًا أن حتى هذه اللحظة لم يتحدد أي مواعيد.
وتابع :"لم يتخذ أي قرار، ما زال الوقت مبكرًا لإعادة جدولة المباريات".
وكانت تقارير صحفية مغربية، كشفت في الفترة الأخيرة أن الاتحاد الأفريقي يدرس استئناف المسابقات القارية على مستوى الأندية خلال شهر يونيو المقبل.
مسابقة دوري أبطال أفريقيا وصل إلى مرحلة دور الأربعة حيث يواجه الأهلي أمام الوداد، في المقابل يلعب الزمالك ضد الرجاء البيضاوي.
أما على صعيد بطولة الكونفدرالية، فسيلعب الفريق المصري الثالث وهو بيراميدز ضد حوريا كوناكري الغيني، بينما يواجه نهضة بركان نظيره حسنية أغادير في قمة مغربية.
جدير بالذكر أن "كاف" أصدر قرارًا في الفترة الأخيرة تم من خلاله تأجيل مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى على خلفية انتشار فيروس كورونا والذي أثر على العالم بأكمله.
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