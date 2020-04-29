محمد الكويكبي يختار أفضل مهاجم أجنبي في الدوري السعودي

أعلن محمد الكويكبي لاعب فريق الاتفاق السعودي عن رأيه في أفضل مهاجم أجنبي في دوري كأس الأمير مهاجم أجنبي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين . ووقع اختيار الكويكبي على النجم الدولي السوري عمر السومة لاعب فريق أهلي جدة كأفضل مهاجم في دوري المحترفين السعودي . السوري عمر السومة لاعب فريق أهلي جدة كأفضل مهاجم في دوري المحترفين السعودي . وكشف اللاعب عن رأيه في أفضل مهاجم سعودي في الدوري حيث اختار اللاعب هزاع الهزاع وأفضل مهاجم عالميًا مهاجم سعودي في الدوري حيث اختار اللاعب هزاع الهزاع وأفضل مهاجم عالميًا كريستيانو رونالدو وكان الكويكبي قد أعلن عن تخفيض راتبه إلى 50% مع ناديه بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد .

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