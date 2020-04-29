محمد الكويكبي يختار أفضل مهاجم أجنبي في الدوري السعودي

أعلن محمد الكويكبي لاعب فريق الاتفاق السعودي عن رأيه في أفضلمهاجم أجنبي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
ووقع اختيار الكويكبي على النجم الدوليالسوري عمر السومة لاعب فريق أهلي جدة كأفضل مهاجم في دوري المحترفين السعودي .
وكشف اللاعب عن رأيه في أفضلمهاجم سعودي في الدوري حيث اختار اللاعب هزاع الهزاع وأفضل مهاجم عالميًا كريستيانو رونالدو .
وكان الكويكبي قد أعلن عن تخفيض راتبه إلى 50% مع ناديه بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد .
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