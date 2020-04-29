شاهد.. محمد صلاح ينشر صورة أثناء خوضه التدريبات المنزلية

نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، صورة شخصية على منصته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أثناء خوضه التدريبات المنزلية. ويخوض لاعبو الدوري الإنجليزي تدريباتهم من المنزل على إثر تعليق النشاط الرياضي في انجلترا بسبب تفشي فيروس كورونا. يذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كانقد أعلن في وقت سابق تعليق النشاط الرياضي لأجل غير مسمى، لكن تقارير صحفية إنجليزية أشارت إلى احتمالية استئناف منافسات البريميرليج في منتصف يونيو المقبل.

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