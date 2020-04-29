"ديبالا " مازال يعاني من فيروس كورونا

مازال الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي يعاني من الإصابة بفيروس كورونا على الرغم من مرور 6 أسابيع على إصابته بالفيروس
وكان ديبالا "26 عاماً" ثالث لاعب في يوفنتوس يتعرض للإصابة للعدوى بعد الإيطالي روجاني والفرنسيماتويدي.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: على الرغم من مرور 6 أسابيع بعد إصابة ديبالا بفيروس كورونا
وقال ديبالا لقناة يوفنتوس الرسمية :في البداية كانت الأعراض قوية للغايةولم أستطع التدريب لأنني أعاني من صعوبة في التنفس بعد خمس دقائق وأشعر بالبرد عندما أخلد إلى النوم بالإضافة إلى السعال المستمر والآن أفضل حالاً
وأعلن نادي يوفنتوس في وقت سابق أن فحوصات الثاني روجاني وماتويدي حيث جاءت سلبية، ويستطيعان الخروج من الحجر الصحي اللذان يخضعان له.
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