احتفل الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، بذكرى فوز المغرب ببطولة أمم إفريقيا عام ١٩٧٦ التي أقيمت في اثيوبيا. ونشر الكاف تقريرا على موقعه الرسمي بعنوان: "عندما زأر اسود الأطلسي ١٩٧٦"، وذكر تفاصيل البطولة وفوز المغرب باللقب بعد تصدرها الدور الاخير برصيد ٥ نقاط حيث لم تكن تقام مباراة نهائية للبطولة في هذا التوقيت، كما ذكر الكاف فوز احمد فراس لاعب المغرب السابق بلقب هداف المسابقة برصيد ٣ أهداف. الرسمي بعنوان: "عندما زأر اسود الأطلسي ١٩٧٦"، وذكر تفاصيل البطولة وفوز المغرب باللقب بعد تصدرها الدور الاخير برصيد ٥ نقاط حيث لم تكن تقام مباراة نهائية للبطولة في هذا التوقيت، كما ذكر الكاف فوز احمد فراس لاعب المغرب السابق بلقب هداف المسابقة برصيد ٣ أهداف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "كاف" يحتفل بذكرى فوز المغرب بأمم أفريقيا 1976 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.