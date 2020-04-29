سكرتير عام الكاف: لن نستأنف دوري الأبطال و الكونفدرالية في يونيو

نفي عبدالمنعم باه سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الإستقرار علي موعد استئناف دوري أبطال إفريقيا ،والكنفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2019/2020 .

وقال باه في تصريحات نشرتها صحيفة مغربية

اليوم الأربعاء: " لم يحدد الكاف شهر يونيو لإستئناف بطولتي دوري أبطال إفريقا والكونفدرالية، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد أي موعد حتي الأن ، مازال لدينا المزيد من الوقت لإعادة جدولة المباريات".

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أصدر قراره الفترة الماضية بتأجيل بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمي، بسب أزمة كورونا الراهنة .