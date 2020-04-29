نفي عبدالمنعم باه سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الإستقرار علي موعد استئناف دوري أبطال إفريقيا ،والكنفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2019/2020 .
وقال باه في تصريحات نشرتها صحيفة مغربيةاليوم الأربعاء: " لم يحدد الكاف شهر يونيو لإستئناف بطولتي دوري أبطال إفريقا والكونفدرالية، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد أي موعد حتي الأن ، مازال لدينا المزيد من الوقت لإعادة جدولة المباريات".
يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أصدر قراره الفترة الماضية بتأجيل بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمي، بسب أزمة كورونا الراهنة .
كانت هذه تفاصيل خبر سكرتير عام الكاف: لن نستأنف دوري الأبطال و الكونفدرالية في يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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