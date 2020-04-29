رضا عبدالعال: الأهلي يخشى من انتقال صالح جمعة للزمالك

قال رضا عبد العال نجم المنتخب الوطني السابق الأهلي يريد الاحتفاظ لصالح جمعه رغم عدم قناعة المدرب به ومن اجل عدم انتقاله للزمالك الموسمالقادم.
واضاف عبد العال في تصريحات تليفزيونية ان الاهلي يريد استمرار اللاعب وعدم انتقاله للغريم التقليدي خوفامن تألقه وظهوره بشكل مميز خلال المواسم القادمة وإضافة قوة فنيه للفريق المنافس.
وتابع هناك ضغوك من الأهلي على اللاعب لاستمراره مع الفريق وعدم رحيله نهاية الموسم الحالي رغم مطالبه فايلر بعدم استمراره.
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