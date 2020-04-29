رئيس الاتحاد الفرنسي يعلق على قرار إلغاء الدوري

تحدث نويل لوجرييه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، على قرار الحكومة الفرنسية بإلغاء منافسات الدوري للموسم الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأدلى رئيس الاتحاد الفرنسي بتصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة، حيث أبدى تفهمه لقرار رئاسة الوزراء

بشأن إلغاء الموسم الجاري، مؤكدًا أن اقتراح استئناف الدوري كان صعبًا للغاية بسبب استمرار فيروس كورونا وتعارض اكمال الموسم الحالي مع المقبل.

وأضاف لوجرييه أن منافسات الموسم المقبل

بنسبة كبيرة قد تستأنف في أغسطس المقبل مع الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وعدم حضور جماهيري، مشيرًا أن صحة الأفراد أهم بكثير من ممارسة الرياضة

وأعرب رئيس الاتحاد الفرنسي عن مخاوفه بشأن انطلاق الموسم الجديد في سبتمبر المقبل، مشيرًا أن الأمر ليس مؤكدًا لأنه متوقف على انحسار الوباء.