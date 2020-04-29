تعرف على اول قرار لرضا عبد العال إذا اصبح رئيساً لإتحاد الكرة

اكد رضا عبد العال لاعب المنتخب الوطني السابق انه في حال اصبح رئيسا لإتحاد الكرة المصري سيتخذ قرارت مهمة لعودة الكرة للمسار الصحيح. واضاف عبد العال في تصريحات تليفزيونية ان اول قرارته في حال رئاسته لإتحاد الكرة سيكون عودة حسن شحاتة لقيادة المنتخب الوطني وان يكون الدوري العام من ١٦ فريق. في حال رئاسته لإتحاد الكرة سيكون عودة حسن شحاتة لقيادة المنتخب الوطني وان يكون الدوري العام من ١٦ فريق. وتابع ان عودة حسن شحاتة ستمثل قوة كبيرة للمنتخب في هذا التوقيت نظرا لما قدمه من القاب وايضا للخبرات الدولية الكبيرة التي يتميز بها ، وجعل الدوري ١٦ فريق سيكون في صالح البطولة وستصبح اقوى بكثير نظراً لانتظام مواعيد المسابقة والإنتهاء في التوقيت المحدد لها . ستمثل قوة كبيرة للمنتخب في هذا التوقيت نظرا لما قدمه من القاب وايضا للخبرات الدولية الكبيرة التي يتميز بها ، وجعل الدوري ١٦ فريق سيكون في صالح البطولة وستصبح اقوى بكثير نظراً لانتظام مواعيد المسابقة والإنتهاء في التوقيت المحدد لها .

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