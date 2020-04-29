عبد العال: جوزيه صاحب الفضل في إظهار نجومية ابو تريكة

قال رضا عبد العال لاعب المنتخب الوطني السابق ان البرتغالي مانويل جوزيه له فضل كبير على ابو تريكه في إظهار نجوميته مع الاهلي

واضاف عبد العال في تصريحات تليفزيونية ان جوزيه هو من إظهر نجومية ابو تريكه وتطور آدائه داخل الملعب وساعده في الحصول على القاب فردية وجماعيه مع الأهلي .

وتابع اي لاعب يمتلك إمكانيات فنيه عاليه يحتاج إلي مدرب مميز يستطيع تطور آداء اللاعب ومساعدته على الظهور بشكل مميز