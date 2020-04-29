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عبدالعال يكشف أسباب أزمة محمد صلاح مع المنتخب

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قال رضا عبد العال لاعب المنتخب الوطني السابق أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق السبب الرئيسي في أزمة محمد صلاح مع المنتخب

الوطني.
وأضاف عبد العال محلل فريق البريمو في تصريحات تليفزيونية أن أبو ريدة فشل في حل أزمة صلاح مع المنتخب ولم يستطع التعامل مع الشركات الراعية في أزمة صلاح الأخيرة مع الفراعنة.

وتابع كان لابد على أبو ريدة أن يحتوي الأزمة قبل وقوعها بجلسة خاصة مع اللاعب والشركات الراعية والوصول إلي اتفاق معين يرضي الطرفين.

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