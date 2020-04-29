رياضة | رضا عبد العال يكشف سبب رفض الأهلي رحيل صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر رضا عبد العال يكشف سبب رفض الأهلي رحيل صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رضا عبد العال نجم كرة القدم المصرية السابق عن سبب رفض النادي الأهلي بيع صالح جمعة لاعب وسط الفريق، رغم خروجه من حسابات المدير الفني رينيه فايلر.

وقال رضا عبد العال ان الأهلي يريد الاحتفاظ لصالح جمعه رغم عدم قناعة المدرب به ومن اجل عدم انتقاله للزمالك الموسم القادم.

واضاف عبد العال في تصريحات خاصه على قناة Ten مع الاعلامي اسلام صادق ان الاهلي يريد استمرار اللاعب وعدم انتقاله للغريم التقليدي خوفا من تألقه وظهوره بشكل مميز خلال المواسم القادمة وإضافة قوة فنيه للفريق المنافس.

وتابع هناك ضغوك من الاهلي على اللاعب لاستمراره مع الفريق وعدم رحيله نهاية الموسم الحالي رغم مطالبه فايلر بعدم استمراره