رياضة | جانلوكا دي مارزيو: إنتر ميلان حسم مصير أليكسيس سانشيز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر جانلوكا دي مارزيو: إنتر ميلان حسم مصير أليكسيس سانشيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ادعى الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أن إنتر ميلان غير مهتم بتوقيع الكسيس سانشيز على صفقة دائمة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

قضى الدولي التشيلي موسم 2019-20 على سبيل الإعارة في سان سيرو من مانشستر يونايتد لكنه وجد صعوبة في ترك بصمته ، حيث سجل مرة واحدة فقط في 15 مباراة.

قال دي مارزيو إن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا سيعود إلى يونايتد هذا الصيف ، على الرغم من أن روما قد يحاول إعادته إلى إيطاليا للموسم المقبل.

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وقال دي مارزيو لشبكة سكاي سبورتس نيوز "الشيء الوحيد المؤكد هو أن إنتر ميلان لا يريد أن يبقى أليكسيس سانشيز مرة أخرى ، لذا فلن يشتروه بشكل دائم".

وتابع: "سيعود سانشيز إلى مانشستر يونايتد وأنا لا أعرف ما إذا كان أولي جونار سولسكاير يريد ضمه إلى الفريق أو سيسمح له بالتحدث إلى أندية أخرى، وأراد روما التعاقد مع سانشيز الصيف الماضي ، حتى يعودوا إليه ".

سجل أليكسيس سانشيز 5 أهداف فقط في 45 مباراة مع الشياطين الحمر في جميع المسابقات ، ولديه عقد في أولد ترافورد حتى يونيو 2022.