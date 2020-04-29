رياضة | يوفنتوس يقتحم معركة ريال مدريد على كيليان مبابي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يقتحم معركة ريال مدريد على كيليان مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحلم فريق يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، في المستقبل القريب.

يأتي ذلك بعدما ذكر أن التعاقد مع صاحب 21 عاماً، يُمثل الأولوية المُطلقة لنادي ريال مدريد الإسباني في نوافذ الانتقالات القادمة.

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ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، حيث ورد مؤخراً أن ليفربول الإنجليزي يجهز خطة لمحاولة إقناع مبابي بالقدوم إلى أنفيلد في الأوقات المقبلة.

وانضم يوفنتوس إلى ريال مدريد و"الريدز" في الصراع على بطل كأس العالم، والذي يعتبرونه في نادي شمال إيطاليا الوريث الشرعي للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيتم عامه 36 في فبراير المقبل.

وتعد عملية نقل مبابي من سان جيرمان معقدة للغاية بالنسبة لليوفي، بسبب تمسك النادي الفرنسي به، والأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها نتيجة تفشي فيروس كورونا، كحال جميع الفرق الأوروبية.