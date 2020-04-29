شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يخسر 500 ألف جنيه بعد ظهوره مع رامز جلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، توقيع عقوبة مالية ضخمة على طارق حامد لاعب وسط الفريق.



وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي" بقناة "صدى البلد"، إنه سيتم معاقبة أي لاعب يظهر في برنامج رامز مجنون رسمي عبر قناة "إم بي سي مصر" بغرامة مالية قدرها نصف مليون جنيه.



وأضاف: "أبلغت طارق حامد بالعقوبة (غرامة نصف مليون جنيه) هاتفياً، وتقبل الأمر".



وتابع: "عقود لاعبي الفريق تنص على ضرورة الحصول على إذن من النادي حال الظهور في أي برنامج تليفزيوني، وهو ما لم يحدث من جانب طارق حامد". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | طارق حامد يخسر 500 ألف جنيه بعد ظهوره مع رامز جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.