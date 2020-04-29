الامارات | "عموري" يتدحرج أمام خالد عيسى في استفتاء الاتحاد الآسيوي

شكرا لقرائتكم خبر عن "عموري" يتدحرج أمام خالد عيسى في استفتاء الاتحاد الآسيوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تراجع لاعب فريق الجزيرة الحالي والعين سابقاً، الدولي عمر عبدالرحمن، في الاستفتاء الرسمي الذي طرحه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت لاختيار أسطورة الإمارات في مسابقة دوري أبطال آسيا، فبعد أن كان متقدماً في الأيام الأولى تدحرج إلى المركز الثاني، فيما صعد حارس "الزعيم" الحالي، الدولي خالد عيسى للمركز الأول.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي حتى اليوم الأربعاء فقد حصل خالد عيسى على ما نسبته 53% من إجمالي الأصوات البالغة 12333، بينما نال "عموري" 40% ليحتل المركز الثاني، ويشترك كل من أحمد خليل ومحمد عمر في المركز الثالث بنسبة أصوات بلغت 3% لكل لاعب، فيما يحتل سبيت خاطر المركز الخامس بنسبة 1%.

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وكان الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي أطلق الاستفتاء ضمن سلسلة من التقارير التي تسلط الضوء على نجوم اللعبة في بطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد في كل دولة، إذ تضمن الجزء الرابع خمسة لاعبين من الإمارات، يُذكر أن الاستفتاء سينتهي يوم بعد غدٍ (الجمعة).

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