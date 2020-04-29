الامارات | نجم برشلونة سواريز يتحدى "كورونا" بنزهة مع عائلته

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة سواريز يتحدى "كورونا" بنزهة مع عائلته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عنونت صحيفة "موندو" الإسبانية عبر غلافها الرسمي الصادر اليوم، على خروج النجم الأوروغوياني ومهاجم نادي برشلونة الإسباني لويس سواريز برفقة عائلة في نزهة للمرة الأولى، منذ دخوله فترة الحجر المنزلي، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي فرضت على غالبية لاعبي الكورة بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار جائحة "فيروس كورونا COVID-19".

وحمل عنوان الصحيفة الإسبانية: "سواريز يرى النور"، في مقالٍ تناولت خلاله كيفية خروج اللاعب الأوروغوياني إلى الحياة الطبيعية من جديد بعد عدة أيام قضاها في الحجر المنزلي.

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ويعد سواريز من اللاعبين اللذين استفادوا من فترة الحجر المنزلي التي فرضت على اللاعبين منذ إيقاف الدوري الإسباني مارس الماضي، خصوصاً أنها جاءت ضمن الفترة اللازمة للتعافي التام من الإصابة التي تعرض لها يناير الماضي عقب انتهاء كأس السوبر الإسباني، واضطرته لإجراء عملٍ جراحي في الغضروف المفصلي للركبة، وذلك بعد أن حدد الأطباء حينها ثلاثة أشهر لإمكانية عودته إلى التدريبات، والتي تنتهي مع نهاية شهر أبريل الحالي.

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