عمار حمدي: أتمنى تواجد هذا الثلاثي مع المنتخب الأولمبي بـ«طوكيو» (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رشح عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لنادي طلائع الجيش، 3 لاعبين يتمنى أن يشاركوا مع منتخب مصر الأولمبي خلال أولمبياد طوكيو 2020، والتي تأجلت لصيف 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وقال حمدي، خلال استضافته في قناة «أون تايم سبورت»: «أي لاعب سينضم معنا للمنتخب الاولمبي سيكون إضافة.. انا شخصيا نفسي محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد الشناوي.. هناك لاعبين كثر يمكنهم الانضمام ولكن هذا الثلاثي بالذات هي أمنية شخصية لي». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 5,042

تعافي 1,304

وفيات 359

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