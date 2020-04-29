شكرا لقرائتكم خبر عن «كونتي» يربط مصير «لاوتارو» بضم محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ربط المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي أنطونيو كونتي مصير مهاجم فريقه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وأشار «راديو 7» الإيطالي إلى رغبة «كونتي» في التعاقد مع «صلاح» خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إذ وضعه على رأس قائمة أولوياته.

ولن يسمح المدرب الإيطالي برحيل لاعبه لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة الذي يتمسك بالتعاقد معه إلا إذا نجح في ضم النجم المصري، حسب التقرير.

ويؤمن المدير الفني لإنتر بأن «صلاح» هو اللاعب الوحيد الذي بإمكانه صنع الفارق مع إنتر بسرعته ومهارته التي تسمح له بالتحويل من الحالة الدفاعية إلى الهجومية بشكل مثالي لتسجيل الأهداف.

ويملك محمد صلاح تجربتي ناجحتين في الدوري الإيطالي إذ سبق له التألق بقميصي فيورنتينا وروما.

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