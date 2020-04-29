شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الدوري لم يتوقف خلال حرب أكتوبر مثل مدة توقفه بسبب «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصرالسابق، أن الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد» كان وقعها على الرياضة المصرية أصعب كثيرا من فترة توقف النشاط الرياضي أثناء حرب 6 أكتوبر عام 1973 التي حققنا فيها انتصارا مجيدا.

وقال جعفر، في تصريحات خلال استضافته في قناة الزمالك الفضائية: «حضرت توقف الدوري خلال حرب أكتوبر 1973 الذي لم يتخطى بضعة أشهر.. الحرب كانت في أكتوبر 1973 والمنتخب الوطني لعب بطولة أمم أفريقيا في فبرايرعام 1974 وبالطبع الدوري قد عاد قبلها لإعداد اللاعبين للبطولة».

واستدرك: «ولكن الظروف في الوباء أصعب كثيرا من الحرب.. في الحرب الأمر مقصور على حوالي 800 ألف مثلا يحاربون، ولكن في مكافحة الوباء هناك 100 مليون يحاربون».