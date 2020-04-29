شكرا لقرائتكم الصفاقسى يطلب حلا وديا مع الأهلى لسحب شكواه.. والأحمر يتمسك بموقفه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مصدر في الاهلي إن مسئولا في الصفاقسي تحدث مع أحد مسئولو الأهلي مؤخراً من أجل البحث عن حلول ودية لكن الأهلي رفض هذه الحلول وأكد له أن القضية برمتها حالياً منظورة في الفيفا وسيتم الفصيل فيها قريباً.
الأهلى كان قد قرر تصعيد أزمته مع الصفاقسى للفيفا بعدما تقاعس النادى التونسى عن تسديد مبلغ 125 ألف دولار قام مجلس إدارة الأهلى السابق برئاسة محمود طاهر بتحويل هذا المبلغ بالخطأ للصفاقسى وهو يمثل رعاية النيجيرى جونيور أجاى لاعب الأهلى، وكان من المُقرر تحويل هذا المبلغ لنادى ليون النيجيرى، وحاول الأهلى كذلك تحصيل هذا المبلغ بطرق ودية من الصفاقسى وقام الأخير بتحويل 25 ألف فقط وتقاعس وظل يُماطل فترة طويلة فى تحويل 100 ألف دولار، فقرر مجلس الخطيب تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم لاسترداد حقوق القلعة الحمراء.
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