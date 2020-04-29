شكرا لقرائتكم أيمن دجيش: أزمة سمير عثمان وعمرو الجناينى انتهت بالتصالح قبل رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن دجيش الحكم الدولى أن هناك تصالح تم بين الثنائى سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة ، وقال دجيش فى تصريحات لإذاعة أون سبورت عبر برنامج 3 فى مهمة رمضانية مع ماركو مراد : " أزمة سمير عثمان والجناينى انتهت حيث تصالح الثنائى بسبب قدوم شهر رمضان وانتهت خلافاتهما".

ويضيف دجيش : "سبب استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام يرجع لوجود اختلاف فى وجهات النظر مع اللجنة الخماسية ، الحب ينقص منظومة التحكيم بين كل عناصرها وهو شىء مهم للغاية بجانب التنافس المشروع"

وعن تقييمه للتحكيم قبل توقف الدوري قال دجيش : " مستوى التحكيم كان جيداً مثل الموسم الماضى ويستحق سبعة درجات ونصف من عشرة وأغلب الحالات التى صنعت جدل كانت داخل منطقة الجزاء قبل تطبيق تقنية الفار "

وعن رؤيته لأسباب ازمات الحكام قال دجيش : " لابد أن يسارع المسئولين عن الكرة المصرية سواء الحاليين او القادمين بوضع أطر معينة لمنظومة التحكيم لأنها أهم عناصر اللعبة فضلا عن ضرورة تنظيم المستحقات المادية للحكام الذين يتوجهون للعمل فى وظائف أخرى بجانب التحكيم لتأهيل وتدريب أنفسهم والحصول على رواتب للمعيشة وهى أمور لاتتوافر بشكل مستقر للحكام فى الكرة المصرية"

وفى وقت سابق كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أن سمير عثمان الحكم الدولى السابق ليس فى حسابات اللجنة لخلافة جمال الغندور فى رئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.

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وكانت اللجنة الخماسية، فور تعيينها لإدارة اتحاد الكرة، أطاحت بسمير عثمان من رئاسة لجنة الحكام واستقدام جمال الغندور، وطلبوا وقتها من سمير عثمان العمل نائبا للغندور وهو ما رفضه سمير عثمان.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية على إسناد مهمة لجنة الحكام إلى الثنائى عزب حجاج ووجيه أحمد لحين تحديد موقف عودة الدورى من عدمه بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط حتى الآن، خاصة أن الثنائى سبق لهما إدارة أمور اللجنة أكثر من مرة.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على قبول الاستقالة المكتوبة التى تقدم بها جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام الخميس الماضى بداعى اعتراضه على عدم موافقة مجلس الجبلاية على صرف المستحقات طبقا للائحة الجديدة التى وضعها سمير ﻋﺜﻤﺎﻥ رئيس لجنة الحكام الأسبق فى عهد ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، والتى من بينهما صرف 5 آلاف جنيه للحكم فى مباريات الدورى الممتاز بدلًا من 3 آلاف جنيه التى كانت تصرف بناءً على اللائحة القديمة.

وتقرر تأجيل تشكيل لجنة جديدة للحكام لحين تحديد موقف عودة بطولة الدورى بعد توقفها بسبب كورونا.

وتقدم جمال الغندور ومعه لجنته التى تضم ياسر عبد الرؤوف وتامر درى وفهيم عمر وجميع أعضاء اللجنة باستقالة جماعية من إدارة لجنة الحكام، خاصة أن الغندور هو من رشحهم فور توليه مهمة لجنة الحكام.