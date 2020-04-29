شكرا لقرائتكم رباعى الأهلى المصاب يترقبون فتح المجال الجوى للسفر إلى ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر رباعي النادي الأهلي المصاب حمدي فتحي وسعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد فتح المجال الجوي، لكي يتثنى لهم السفر لألمانيا والحصول على الضوء الأخضر قبل العودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق.

ويشهد شهر مايو القادم انتهاء مدة علاج حمدي فتحي وسعد سمير ومن بعدهم الثنائي محمد محمود وكريم نيدفيد، في الوقت الذي يحتاج الرباعي للاستشارة الطبية في مستشفى شون كلينيك للحصول على البرنامج البدني الذين سيقومون بتنفيذه قبل الانخراط بشكل طبيعي مع زملائهم في التدريبات والمباريات.

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).