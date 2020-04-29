شكرا لقرائتكم الأهلى يتلقى تأكيدات من الاتفاق السعودى بتسديد قيمة إعارة أزارو قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادى الأهلي تأكيدات من نادي الإتفاق السعودي بتسديد قيمة إعارة المغربي وليد آزارو مهاجم الأول والذى إنتقل في يناير الماضي للنادي السعودي لمدة ستة أشهر على سبيل الأعارة ، وأرسل الاهلي خطاباً للنادي السعودي يطلب فيه دفع قيمة الإعارة خاصة وأن اللاعب رحل منذ عدة أشهر للأتفاق كما أن قيمة الإعارة بسيطة ولا تستوجب كل هذا التأخير في السداد من جانب الأتفاق.

وأبلغ مسئولو الأتفاق نظراؤهم في الأهلي بأنهم سيقومون بتسديد مبلغ إعارة آزارو والذى يبلغ 200 ألف دولار خلال الفترة القليلة المقبلة وأكدوا أن تجميد النشاط الرياضي في العالم كله جراء "جائحة" كورونا هو السبب في عدم إرسال المبلغ حتى الأن.

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على صعيد متصل ، يُرسل مسئولو الأهلي نسبة الـ20 % لنظراؤهم في نادي الدفاع الحسنى الجديدى المغربى من قيمة إعارة وليد آزارو مهاجم الأهلي للإتفاق بعدما أعترف مسئولو القلعة الحمراء بأحقية النادي المغربي في الحصول على 20 % من صفقة إعارة اللاعب المغربي للنادى السعودي فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر حيث طلب الدفاع الحسنى الجديدى من الأهلى الحصول على ٢٠ ٪ من نسبة إعارة أزارو للسعودية، وفقا للبند الخامس فى عقد انتقال اللاعب صاحب الـ24 عامًا من النادى المغربى للأهلى فى صيف 2017 قادمًا من فريق الدفاع الحسنى الجديدى فى صفقة قُدرت بما يقرب من مليون و400 ألف دولار.

وقال مصدر فى الأهلى، إن النادى سيدفع نسبة الـ20 % للدفاع الحسنى الجديدى فى غضون الفترة القليلة المقبلة لأن هذا مدوّن فى العقد الموقع بين الطرفين، موضحاً أن الأمر بسيط ولا يُمثل مشكلة ، وأوضح المصدر أن النادى المغربى يستحق له 40 أو 50 ألف دولار لدى الأهلى تمثل 20 % من قمية إعارة آزارو للدورى السعود،ى وسيتم دفع هذا المبلغ قريباً خاصة أن الأهلى مُلتزم تماماً بدفع أى مستحقات لأى جهة فى إطار حرصه على الالتزام بالعقود