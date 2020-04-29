رئيس الزمالك يكشف أسباب رفضه تجديد الإعارات بالفريق الأول

جدة - عمرو شويل

كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن رفضه فكرة تجديد الإعارات الحالية للاعبى الفريق الأبيض المتواجدين فى الأندية الأخرى حاليا، مشترطًا رحيل أى لاعب نهاية الموسم الحالى عن طريق البيع النهائى وذلك خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وجاء تفضيل مرتضى منصور للبيع النهائى لأى لاعب لسببين وهم تحقيق أقصى استفادة مالية من تسويق أى لاعب إلى جانب تقليص قائمة المعارين خاصة أن الفريق يمتلك عدد كبير من اللاعبين للأندية الأخرى خلال الموسم الحالى.

وقرر مسؤولو الزمالك تسويق أى لاعب سيرحل عن الفريق لتحقيق استفادة مادية من بيعه فى الموسم المقبل، بالإضافة إلى إمكانية استغلال أى لاعب فى صفقات تبادلية، واستقر مسؤولو النادى الأبيض على عدم رحيل أى لاعب بالفريق إلا بعد موافقة الجهاز الفنى ووجود عرض يناسب النادى واللاعب، وتوفير البديل المناسب.

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فيما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على دراسة كافة الترشيحات للوقوف على الصفقات الأنسب لتدعيم صفوف الأبيض بها خلال الموسم المقبل، وذلك خلال فترة التوقف السلبية الحالية، والتى تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

فيما يحرص المدرب الفرنسى على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، بالإضافة إلى مطالبة جهازه المعاون بإعداد تقرير يومى بشأن حالة اللاعبين وأوزانهم ومتابعة تنفيذ البرنامج البدنى المخصص لهم خلال فترة التوقف السلبية.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.