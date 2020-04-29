شكرا لقرائتكم بيراميدز يتمسك بطارق طه بعد توصية الكرواتى تشاتشيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك مسئولو نادى بيراميدز ببقاء طارق طه ظهير أيسر الفريق السماوى، وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة وعقب انتهاء الموسم الحالى، الذى لم تظهر ملامحه حتى الأن بسبب تفشى فيروس كورونا القاتل.

وأغلق المسئولون فى بيراميدز أبواب رحيل طارق طه خلال الميركاتو الصيفى المقبل، حيث تمسك الكرواتى أنتى تشاتشيتش ببقاء اللاعب وسط صفوفه فريقه، خاصة بعدما قام الزمالك بجس النبض حول امكانية الدخول فى مفاوضات رسمية من عدمه للتعاقد مع اللاعب، لاسيما وأن طارق كان على رادار القلعة البيضاء منذ أن كان فى صفوف الإسماعيلى قبل أن ينجح بيراميدز فى ضمه والتوقيع معه لمدة 4 سنوات مقبلة.

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وكان طارق طه أعرب عن استيائه الشديد من بعض المواقع الأجنبية وكذلك العربية التى تقع فى خطأ بشأن "عمره" لافتًا إلى أن تلك المواقع خاصة transfermarkt المتخصص فى أرقام وإحصائيات اللاعبين سجل تاريخ ميلاده يوم 4 أبريل 1988 وهو تاريخ غير صحيح.

وأوضح طارق طه فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه مواليد 4 أبريل 1991 مما يعنى إنه يبلغ من العمر 28 عامًا وليس 32 عامًا كما تذكر المواقع الرياضية، مؤكدًا حديثه بصورة من بطاقته الشخصية.

أكد مدافع الفريق الأول ببيراميدز، أن ذكر تاريخ الميلاد الخاطئ يتسبب فى التأثير السلبى على سوق انتقالاته، خاصة وأن هناك بعض الأندية تلجأ لمواقع الاحصائيات لجمع المعلومات عن اللاعب، وحين يجدون أن السن 32 عامًا قد يتراجعون عن إبرام الصفقة.