شكرا لقرائتكم حسام عاشور: ماليش أكاونت على فيس بوك.. وخبر اعتزالى غير صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام عاشور قائد الاهلى أنه لايمتلك حساباً على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مؤكداً عدم صحة خبر اعلانه الاعتزال الذى نشرته صفحة منسوبة له ، ونشر كابتن الاهلى المنشور الخاطىء عبر ستورى انستجرام وعلق قائلا : "انا ماليش اكونت على الفيس بوك".

ولايزال ملف حسام عاشور كابتن الاهلى يطوى الكثير من الغموض حيث أكد اللاعب انه ليس من المنطقي أن يكون أساسي الموسم الماضي كاملا ويعتزل الموسم الحالي، مشددا علي انه يبلغ من العمر الان 34 عاما ولم يفتعل أزمة او يقوم باجراء جراحة اثرت علي مسيرته الكروية.



حسام عاشور

وأضاف عاشور : لم أتخذ قراري حتي الان ولا زلت ادرس عرض الأهلي سواء بالاعتزال أو الاستمرار في نادي اخر، الوضع الحالي بسبب كورونا منحني مهلة أكبر من التأني في التفكير

وتعثرت مفاوضات تجديد تعاقد حسام عاشور كابتن الاهلى حيث أكد اللاعب أن النادي طلب منه الاعتزال أو اللعب لناد آخر ، مسمار" وسط الأهلي حصد 37 لقباً مع النادي بواقع الدوري المصري 12 مرة، السوبر المصري 10 مرات، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقي 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية ليتفوق عليه اللاعب البرازيلي دانى ألفيش على مستوى العالم الذى حصد 41 لقبا وبات من الصعب تحطيم الرقم القياسى لنجم برشلونة السابق وساباولو الحالي.

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ويعد حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، هو أكثر اللاعبين خسارة بسبب توقف الدوريات بسبب وباء كورونا، خاصة وأنه كان قد اقترب من حصد بطولة دوري جديدة وأخيرة في مسيرته مع الفريق الأحمر، بعدما انتهت العلاقة بين الطرفين بنهاية عقد عاشور في الموسم الجاري وعدم وجود رغبة لدى الفريق الأحمر في تجديد التعاقد مع قائد الفريق.

حسام عاشور يمتلك في رصيده 12 بطولة دوري عام، منذ تصعيده إلى الفريق الأول بالنادي الأهلي، وربما كانت بطولة الموسم الجاري ستكون الأغلى في تاريخ حسام عاشور، ليس لأنها ستكون الأخيرة مع الأهلي، ولكن لأنها كانت ستجعله يكسر رقم الزمالك المسجل بـ 12 بطولة دوري أيضاً توج بها الفريق الأبيض في تاريخ مشاركاته في الايجيبشن ليج.

الأهلي كان قريباً من حسم لقب الموسم الجاري بسهولة، خاصة بعدما تربع على قمة مسابقة الدوري العام برصيد 49 نقطة، بدون خسارة حيث فاز الفريق الأحمر في 16 مباراة متتالية وتعادل في مباراة واحدة أمام سموحة، إلا أن مصير استئناف المسابقة مازال غامضاً تحاوطه التكهنات بإمكانية العودة خلال الفترة المقبلة.