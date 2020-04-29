شكرا لقرائتكم رئيس وزراء اليابان: استضافة الأولمبياد قبل احتواء "كورونا".. أمر مستحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، يوم الأربعاء، أنه سيكون من المستحيل استضافة أولمبياد طوكيو العام المقبل إلا في حال احتواء جائحة فيروس كورونا.
وأبلغ آبي البرلمان: يجب إقامة الألعاب الأولمبية بطريقة تُظهر للعالم أننا فزنا في الحرب ضد جائحة فيروس كورونا، وإلا سيصبح من الصعب إقامة دورة الألعاب الأولمبية.
وجاءت كلمات آبي للرد على استجواب من أحد النواب المعارضين بخصوص إمكانية استضافة الأولمبياد بعد تأجيلها لمدة عام واحد بسبب الفيروس الذي قتل الآلاف حول العالم.
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