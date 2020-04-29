موراي يحذر من العودة السريعة الى المنافسات بسبب فيروس كورونا

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لندن (أ ف ب) - حذّر لاعب كرة المضرب البريطاني أندي موراي من عودة سريعة الى المنافسات، في ظل الأحاديث بشأن موعد استئناف الموسم المتوقف على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه يجب العودة الى "الحياة الطبيعية" أولا قبل التفكير بالمباريات.

وعلّقت رابطتا المحترفين والمحترفات الموسم الكروي منذ آذار/مارس الفائت حتى 13 تموز/يوليو على أقرب تقدير، في حين ألغيت بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

تأمل رابطة الدوري الانكليزي لكرة القدم أن يصل الموسم المعلّق الى نهاية خلال الصيف بعد استئناف المباريات، في حين بدأت دوريات أخرى تخطط للعودة الى التمارين او المنافسات.

الا ان موراي، المصنف اولا سابقا على العالم، يعتقد أن كرة المضرب ستكون ضمن آخر الرياضات التي تعاود نشاطها نظرا لضرورات السفر لدى اللاعبين.

وقال الاسكتلندي (32 عاما) "أنا متأكد أن جميع لاعبي كرة المضرب يرغبون في العودة الى المنافسة واللعب في أقرب وقت ممكن، لكن الآن هذا ليس الامر الأهم... أولا، نريد العودة الى حياتنا الطبيعية، فقط مجرد القدرة على الخروج (من المنزل)، رؤية الأصدقاء والذهاب الى المطاعم واستعادة حريتنا الطبيعية".

وتابع اللاعب المتوج بثلاث بطولات كبرى "ومن ثم نأمل انه مع الوقت، ستسمح الظروف بالسفر وتعود الرياضة الى طبيعتها. ولكن لا أرى ذلك يحصل قريبا".

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ويعتقد موراي أن السيطرة على الفيروس ضرورية قبل التفكير بعودة كرة المضرب الى طبيعتها المطلقة.

في الوقت الراهن، من المقرر إقامة بطولتي فرنسا المفتوحة والولايات المتحدة المفتوحة في شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر بعد أن أرجئت رولان غاروس من موعدها التقليدي في أيار/مايو.

الا ان مواري يعتبر أن "اول ما يجب ان يحصل هو محاولة إيجاد طريقة للحد من تفشي الفيروس، وما إن ننجح في ذلك سنتمكن من القيام بالأمور الطبيعية بدلا من التفكير في المنافسات الرياضية".

وتابع المصنف 129 على العالم حاليا "عندما تغيب عنك لفترة معينة، يدرك الناس (اللاعبون) مدى حبهم لممارستها (كرة المضرب)، ولكن فكرة انه لا يمكننا ممارسة الرياضة الآن، لا تعني أنه يجب تسريع الامور ... أنا لست خبيرا حتما ولكني أفترض أن الخطر يأتي عندما تحاول القيام بالأمور بسرعة، مثل تجنب التباعد الاجتماعي".

وأكد البريطاني "إذا عدنا الى السفر دوليا، قد يكون هناك موجة ثانية من الإصابات وهذا سيبطئ كل شيء مجددا وهذا ما لا يتمناه أحد. فلنعود الى الحالة الطبيعية أولا".

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